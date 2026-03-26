Avanzan las obras de asfalto en dos arterias clave del sur de San Martín

La Municipalidad de San Martín finalizó el asfaltado de calle Videla, una vía clave para la circulación en el sector sur, y avanza con tareas previas en el callejón Cánepa, donde se prevé intervenir cerca de mil metros lineales para mejorar la conectividad.

La municipalidad de San Martín informó que se avanzó con las tareas de asfaltado en el sector sur de la Ciudad. Entre las obras, se encuentran las calles Videla y Cánepa.

De acuerdo a lo que señalaron desde la comuna, ya se encuentra finalizado el asfaltado de calle Videla en toda su extensión, desde calle Cánepa hasta calle Corrientes. Se trata de una arteria muy utilizada por vecinos que se trasladan diariamente hacia los barrios del sur sanmartiniano, por lo que su mejora representa un avance significativo en la conectividad y seguridad vial.

En paralelo, se completó la compactación de suelos en el callejón Cánepa, una etapa fundamental previa a la colocación de la carpeta asfáltica. Allí se prevé intervenir aproximadamente mil metros lineales de camino, lo que permitirá mejorar de manera integral la circulación en la zona.

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