Música Clásica por los Caminos del Vino: habrá seis conciertos en la Zona Este

Del 30 de marzo al 5 de abril, se llevará a cabo la edición XXVI del festival Música Clásica por los Caminos del Vino, el clásico de Semana Santa que se desarrollará con 60 conciertos en distintos puntos de la provincia. Además, se extenderá a San Luis, San Juan y, por segunda vez, llegará a Chile.

El festival Música Clásica por los Caminos del Vino es organizado por el Gobierno de Mendoza —en su carácter de Capital Mundial del Vino y Capital Iberoamericana de la Gastronomía y el Vino— a través de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, en conjunto con los municipios de la provincia y el sector privado. El objetivo es difundir el género en escenarios de todo el territorio cuyano e internacional.

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca destacó: “Estamos muy contentos de anunciar una nueva edición de Música Clásica por los Caminos del Vino, un clásico que ya trasciende a la provincia de Mendoza. Este año, además, el ciclo vuelve a tener presencia en San Juan, San Luis y Chile.

El festival Música Clásica por los Caminos del Vino 2026 mantendrá su carácter solidario. Por ello, para los conciertos que así lo requieran, se entregarán dos entradas a cambio de una caja de leche en polvo de 800 gramos, destinada al Banco de Alimentos de Mendoza, institución que trabaja junto a distintas organizaciones de la provincia y comedores municipales.

El cronograma en la Zona Este:

La Paz

Martes 31/03 – 19:00

Dúo Soto Indovino (Flauta y Guitarra)

Lugar: Escuela Galileo Vitali (Ruta 50 s/n)

San Martín

Miércoles 01/04 – 19:00

Clarinotes

Lugar: Bodega Buono (Boulogne Sur Mer 1920)

Clarinotes Lugar: Bodega Buono (Boulogne Sur Mer 1920) Viernes 03/04 – 20:00

Clarinotes

Lugar: Bodega Dominio de Uyata (Alto Salvador)

Junín

Miércoles 01/04 – 20:00

Bel Suono, Ensamble Lírico

Lugar: Bodega Divendres (Calle Míguez s/n)

Rivadavia

Sábado 04/04 – 21:00

Bel Suono, Ensamble Lírico

Lugar: Paseo del Lago (Ruta Provincial 62)

Santa Rosa (La Dormida)

Sábado 04/04 – 19:30

Nova Cello Ensamble

Lugar: Predio Ventura Segura (Remo Falciani 340)

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