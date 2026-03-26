¿Podés acceder? Así es el plan Construyo Mi Casa

En un contexto donde alquilar cada vez pesa más en el bolsillo y el crédito hipotecario sigue siendo difícil de acceder, el IPV mantiene una línea pensada para quienes ya tienen terreno y buscan construir su vivienda.

En Mendoza, el acceso a la casa propia sigue siendo un objetivo complicado para muchas familias. Con alquileres que absorben una parte importante de los ingresos y pocas opciones de financiamiento accesibles, construir aparece como una de las alternativas posibles.

En ese escenario, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene vigente el plan “Construyo Mi Casa”, una propuesta destinada a quienes ya cuentan con un terreno —o proyectan tenerlo— y necesitan financiamiento para levantar su vivienda.

A diferencia de otras líneas, el programa no apunta a comprar una propiedad terminada, sino a construir desde cero sobre lote propio. El crédito se puede devolver en un plazo de hasta 30 años y tiene una particularidad: el pago de las cuotas no comienza de inmediato.

Según lo informado, las familias que acceden al plan empiezan a pagar recién un año después de iniciada la obra, lo que les da cierto margen para avanzar con la construcción.

Además, el valor de la cuota se ajusta mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), por lo que acompañaría la evolución de los ingresos. A su vez, el esquema establece que la cuota no puede superar el 20% del ingreso familiar.

El esquema también contempla que el IPV financia hasta el 85% del costo de la obra, mientras que el 15% restante debe ser aportado por el beneficiario durante el período de ahorro. En cuanto a las condiciones del crédito, se aplican tasas diferenciadas según el tamaño de la vivienda: para casas de hasta 80 metros cuadrados la tasa es del 0%, mientras que para 100 m² es del 2% y para 120 y 140 m² asciende al 4%. Además, este esquema contempla plazos largos de devolución en el caso de construcción, lo que amplía las posibilidades de acceso para quienes buscan iniciar su vivienda.

Cuánto se paga según el tamaño de la casa

El monto del crédito y la cuota mensual varían según los metros cuadrados de la vivienda y los ingresos del grupo familiar, y pueden incluir tasa 0% en las opciones más chicas.

En la opción más accesible, para una casa de 55 metros cuadrados, la cuota arranca en $297.771 y se requiere un ingreso mínimo cercano a $1.488.859.

A medida que aumenta el tamaño, también lo hacen los valores. Para una vivienda de 69 m², la cuota es de $342.947, mientras que para 80 m² asciende a $382.362. En ambos casos, los ingresos exigidos también suben.

En los modelos más grandes, los números se incrementan de forma más marcada. Una casa de 100 m² tiene una cuota de $453.642, mientras que en 120 m² el valor llega a $559.822. Para la opción de 140 m², la cuota mensual alcanza los $637.279, con ingresos mínimos que superan los $3 millones.

Requisitos para acceder

El ingreso al programa no es automático. Uno de los puntos centrales es contar con un terreno propio o comprometerse a adquirirlo dentro de un período de ahorro de hasta 36 meses. Además, el terreno debe cumplir condiciones técnicas para ser hipotecado.

Ese lote debe contar con servicios básicos como agua potable y electricidad.

Otro requisito clave es no tener otra propiedad a nombre del titular, ya que el plan está orientado a primera vivienda. En el caso de barrios privados, se suma una condición adicional: las expensas no deberían superar el 50% del valor de la cuota de una vivienda tipo de 80 m².

Una alternativa en un contexto complejo

El plan del IPV aparece así como una opción para quienes no logran acceder a un crédito bancario, pero tienen la posibilidad de construir.

No resuelve por completo el problema habitacional, pero para muchas familias podría representar una oportunidad concreta. Tener el terreno, cumplir con los requisitos y sostener el ingreso serían hoy los factores clave para poder avanzar hacia la casa propia.

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