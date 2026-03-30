38 familias cumplieron el sueño de la casa propia en San Martín

El acto se realizó este lunes con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Raúl Rufeil. Las casas corresponden al programa Mi Casa del IPV y demandaron una inversión millonaria.

En la mañana de este lunes se llevó a cabo la entrega de 38 viviendas del barrio Loteo Yabor, en el departamento de San Martín, en un acto que contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, el intendente Raúl Rufeil y autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Las viviendas, ubicadas entre calles Viamonte y Pedro Vargas, con ingreso por lateral de Ruta 7, forman parte del programa IPV Mi Casa y cuentan con dos dormitorios y una superficie cercana a los 74 metros cuadrados. La obra implicó una inversión superior a los 3.000 millones de pesos.

Durante la entrega, Cornejo destacó que el acceso a la vivienda hoy implica un esfuerzo compartido entre el Estado y las familias. En ese sentido, remarcó que los adjudicatarios debieron realizar un aporte cercano al 10% del valor de la vivienda, algo que —dijo— “no es poco”, pero que permite sostener estos programas en un contexto económico complejo.

Por su parte, el intendente Rufeil señaló que “estas viviendas son hogares” y subrayó la importancia que tiene para las familias poder acceder a la casa propia, algo que —como dijo— impacta directamente en el desarrollo de cada uno de sus integrantes.

El acto tuvo también momentos cargados de emoción. Una de las familias adjudicatarias expresó que recibir la vivienda “es un sueño hecho realidad”, algo que parecía lejano pero que finalmente se pudo concretar.

Desde el IPV destacaron que este tipo de operatorias permiten sostener un modelo de acceso a la vivienda basado en el financiamiento compartido, con cuotas accesibles, en un escenario donde el crédito hipotecario todavía no está al alcance de la mayoría.

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