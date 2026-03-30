La Paz recibe el ciclo “Música Clásica por los Caminos del Vino” con un concierto gratuito

El evento se realizará mañana en la Escuela Galileo Vitali. La propuesta estará a cargo del Dúo Soto Indovino y forma parte del reconocido ciclo cultural provincial.

El departamento de La Paz será sede de una nueva presentación del ciclo “Música Clásica por los Caminos del Vino”, una propuesta cultural que recorre distintos puntos de la provincia con conciertos abiertos al público.

En esta ocasión, el espectáculo estará a cargo del Dúo Soto Indovino, integrado por flauta y guitarra, que ofrecerá su presentación el próximo martes 31 de marzo, desde las 19 horas, en la Escuela Galileo Vitali, ubicada sobre Ruta 50.

El evento forma parte de una nueva edición del ciclo que se desarrolla del 30 de marzo al 5 de abril en Mendoza, San Juan, San Luis y Chile, combinando música académica con escenarios vinculados a la cultura del vino.

Además, esta edición tendrá un condimento especial, ya que rendirá homenaje a los 100 años del nacimiento de Tito Francia, una figura clave de la música y la cultura mendocina.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a sumarse a esta propuesta, que cuenta con entrada libre y gratuita, lo que la convierte en una buena oportunidad para acercarse a la música clásica en un formato accesible y cercano.

El cronograma en la Zona Este:

La Paz

Martes 31/03 – 19:00

Dúo Soto Indovino (Flauta y Guitarra)

Lugar: Escuela Galileo Vitali (Ruta 50 s/n)

San Martín

Miércoles 01/04 – 19:00

Clarinotes

Lugar: Bodega Buono (Boulogne Sur Mer 1920)

Clarinotes Lugar: Bodega Buono (Boulogne Sur Mer 1920) Viernes 03/04 – 20:00

Clarinotes

Lugar: Bodega Dominio de Uyata (Alto Salvador)

Junín

Miércoles 01/04 – 20:00

Bel Suono, Ensamble Lírico

Lugar: Bodega Divendres (Calle Míguez s/n)

Rivadavia

Sábado 04/04 – 21:00

Bel Suono, Ensamble Lírico

Lugar: Paseo del Lago (Ruta Provincial 62)

Santa Rosa (La Dormida)

Sábado 04/04 – 19:30

Nova Cello Ensamble

Lugar: Predio Ventura Segura (Remo Falciani 340)

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