Parker, Polo y Puma: el emotivo retiro de tres perros de la Policía en la Zona Este

Tras casi una década de servicio, los tres ovejeros alemanes, hermanos de camada, dejaron la actividad operativa en la Delegación de Canes Zona Este. En paralelo, la unidad sumó a Rocco y Darcy, dos ejemplares que se incorporan para tareas de rastreo y patrullaje.

En los caniles de la Delegación de Canes Zona Este de la Policía de Mendoza hay movimientos que no forman parte del entrenamiento. Esta vez no hay órdenes ni rutinas: hay despedidas. Después de años de servicio, Parker, Polo y Puma comenzaron su retiro y dejan un lugar que durante casi una década ocuparon con disciplina, presencia y un vínculo cotidiano con sus guías.

Los tres ovejeros alemanes nacieron el 15 de febrero de 2015. Son hermanos, hijos de Koda y Angie, y parte de una camada de nueve cachorros. Su historia dentro de la fuerza comenzó el 19 de enero de 2017, cuando ingresaron a la delegación y empezaron a desempeñarse como canes de seguridad —no de rastreo— en distintos operativos.

Con el tiempo, sus nombres se volvieron habituales dentro de la unidad, pero también en espacios públicos. Participaron en desfiles de actos patrióticos y eventos deportivos, donde su presencia generaba cercanía con la comunidad. En paralelo, sostenían el trabajo diario de patrullaje junto a sus guías, en una rutina marcada por el entrenamiento y la intervención operativa.

Cada uno construyó ese recorrido junto a un referente: Parker con el auxiliar 3º Mario Escudero, Polo con el auxiliar Sergio Ortiz y Puma —la única hembra— con la auxiliar 1º María Luján. En ese vínculo, forjado a lo largo de los años, se apoya gran parte del trabajo del cuerpo. Por eso, el retiro no es solo el fin de una etapa funcional, sino también una despedida cargada de historia puertas adentro.

Nuevos desafíos: incorporación de Rocco y Darcy

Mientras tres historias se cierran, otras empiezan a tomar forma en los mismos caniles. En los espacios donde hasta hace poco entrenaban Parker, Polo y Puma, han comenzado a adaptarse Rocco y Darcy. Son dos ovejeros belgas malinois y llegan con un perfil orientado a tareas de rastreo y patrullaje.

Su incorporación responde a la necesidad de reforzar el trabajo en un territorio amplio y diverso. Con entrenamiento específico, velocidad y resistencia, los nuevos ejemplares apuntan a fortalecer la capacidad operativa de la unidad y acompañar la evolución de las intervenciones en materia de seguridad.

Delegación de Canes Zona Este: tradición y compromiso

Ubicada en el distrito de Alto Verde, sobre la ruta 50, kilómetro 1025, en San Martín, la Delegación de Canes Zona Este extiende su trabajo en un amplio territorio que va desde el río Mendoza hasta Desaguadero y desde Costa Araujo hasta el límite con San Carlos.

Creada en 1963 como unidad de apoyo, la delegación ha evolucionado con el paso del tiempo y hoy se encuentra bajo la conducción del subcomisario Cristian Morales. Actualmente cuenta con 10 ejemplares caninos activos que intervienen en distintas tareas de seguridad.

Uno de los avances que fortaleció la operatividad de la delegación fue la incorporación de una camioneta entregada por el Gobierno provincial, la cual fue adaptada para el traslado de los animales.

El trabajo se complementa con el uso de drones de la Unidad VANT y la coordinación con ayudantes fiscales y la Policía Rural, lo que ha permitido obtener resultados destacados en la región.

En paralelo, la unidad avanza en su modernización tecnológica: incorporó su propia sigla en la frecuencia policial con las últimas radios entregadas por el Gobierno y sumó equipos biométricos que optimizan la operatividad cotidiana.

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