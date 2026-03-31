La Paz abre audiciones para integrar el Ballet Municipal

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de abril en la Dirección de Cultura. La audición se realizará el 11 en el Salón de Actos Municipal.

El Municipio de La Paz abrió la convocatoria para bailarines que deseen formar parte del Ballet Estable Municipal. Las inscripciones se podrán realizar en la Dirección de Cultura, desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril, en el horario de 9 a 13 horas.

La convocatoria está dirigida a personas que cuenten con conocimientos previos en danzas folklóricas tradicionales y estilizadas, un requisito clave para poder participar del proceso de selección.

Según se informó, las audiciones se llevarán adelante el 11 de abril, a las 15:30 horas, en el Salón de Actos Municipal, donde los aspirantes deberán demostrar sus habilidades.

En cuanto a la presentación, se solicitó a las mujeres asistir con ropa de ensayo negra, falda, pañuelo y zapatos, mientras que los hombres deberán concurrir con ropa de ensayo negra, pañuelo y botas.

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