Más de 130 chicos vivieron una experiencia distinta en Buen Orden

Más de 130 estudiantes participaron de un concierto educativo en la Biblioteca Félix Miguel Ganam, en Buen Orden. La propuesta combinó música en vivo y actividades didácticas, en el marco de un trabajo conjunto entre el Municipio, la Provincia y la comunidad educativa.

Durante la mañana de hoy, más de 130 niños y jóvenes de escuelas de San Martín participaron de un concierto educativo en la Biblioteca Félix Miguel Ganam, en Buen Orden, junto a vecinos de la comunidad.

La propuesta estuvo a cargo del músico Víctor Hugo Cortez y combinó música en vivo con instancias didácticas de danza y expresión folclórica, en un formato pensado para el público escolar.

La actividad se desarrolló en un espacio patrimonial del distrito y permitió que estudiantes compartieran una experiencia cultural fuera del ámbito habitual de clases, con participación activa durante el espectáculo.

La iniciativa se dio en el marco de un trabajo articulado entre el municipio de San Martín, la Provincia y la comunidad educativa, con el objetivo de acercar propuestas culturales a los distritos y fortalecer el rol de las bibliotecas como espacios de encuentro.

En este sentido, Laura Uano, directora de Gestión Territorial de la subsecretaría de Cultura, destacó la convocatoria y el acompañamiento de la comunidad, y valoró el trabajo conjunto con el Municipio para acercar este tipo de propuestas a las escuelas. También remarcó la participación de la biblioteca de Alto Verde como institución invitada.

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