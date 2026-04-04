El Carrizal: cuatro conductores dieron positivo en alcoholemia en un operativo

Los controles se realizaron en una zona de alta circulación con puestos fijos y móviles. Además de los casos de alcoholemia positiva, se labraron infracciones y se retuvieron vehículos en el marco de tareas preventivas.

En el marco de los operativos de control vehicular que la Policía de Mendoza despliega de manera sostenida en rutas, accesos y zonas de alta circulación, se realizaron procedimientos en El Carrizal que permitieron detectar infracciones y retirar de circulación a conductores en situación irregular.

Durante el operativo, se controlaron vehículos particulares y motocicletas mediante puestos fijos y móviles, en línea con la estrategia provincial de prevención que combina presencia territorial, fiscalización y controles de alcoholemia en puntos estratégicos.

Como resultado de las tareas, se labraron 15 actas de infracción y se dispuso la retención de cinco vehículos. Cuatro por alcoholemia positiva y uno por falta de licencia de conducir. El resto de las actas tenían que ver con faltas leves a la ley de tránsito.

Estos controles forman parte de un esquema que se replica en distintos puntos de la provincia, con operativos simultáneos y sorpresivos que buscan desalentar conductas de riesgo, reducir la siniestralidad vial y fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente.

La presencia policial en zonas recreativas y corredores turísticos se intensifica especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la circulación, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para conductores y peatones.

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