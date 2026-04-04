Entró a robar a un taller y lo atraparon con dos cuchillos en Rivadavia

Un joven de 25 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en Rivadavia, luego de ser acusado de robar elementos de un taller de armado de muebles.

El hecho ocurrió cerca de las 3.50 en calle Lamadrid, en jurisdicción de la Comisaría 13°. Según la información oficial, un vecino alertó al propietario del lugar tras observar, a través de cámaras de seguridad, que varios sujetos estaban ingresando al taller.

Ante esta situación, el dueño —un hombre de 57 años— dio aviso a la policía, que rápidamente dispuso un operativo en la zona a cargo de la Unidad Especial de Patrullajes.

A pocas cuadras del lugar, los efectivos lograron la aprehensión de uno de los presuntos autores, a quien se le secuestraron dos banquitos de madera que habían sido sustraídos del taller.

Además, al momento de la detención, el sujeto llevaba entre sus prendas dos armas blancas, las cuales también fueron incautadas.

El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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