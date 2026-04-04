Lo vieron llevándose una hormigonera y terminó detenido en Palmira

Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en Palmira, San Martín, luego de ser sorprendido mientras sustraía una máquina hormigonera de una obra en construcción.

El hecho ocurrió cerca de las 3.55 en la zona de carril Chimbas y la Variante, en jurisdicción de la Comisaría 28°.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, un hombre de 41 años que se desempeña como sereno del lugar, había salido momentáneamente a cargar gas. Al regresar, advirtió la presencia de un individuo que se retiraba del predio con una hormigonera.

Ante la situación, el trabajador dio aviso inmediato al 911 y aportó datos clave sobre las características del sospechoso y su dirección de fuga.

Minutos más tarde, efectivos de Cuerpos Especiales de la Zona Este lograron interceptar al presunto autor y proceder a su aprehensión, además de recuperar el elemento sustraído.

El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín.

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