Música Clásica por los Caminos del Vino pasó por Alto Salvador y hoy continúa en la Zona Este

El ciclo tuvo una destacada convocatoria en la Bodega Dominio de Uyata, en San Martín. Este sábado habrá nuevas presentaciones en Rivadavia y Santa Rosa.

El departamento de San Martín volvió a ser escenario del ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino, con una presentación que reunió a una gran cantidad de público en la Bodega Dominio de Uyata, en el distrito de Alto Salvador.

El concierto, realizado en la tarde-noche del viernes, formó parte de una agenda cultural impulsada por la Secretaría de Cultura de Mendoza junto al Municipio, que este año también incluye actividades en San Juan, San Luis y Chile.

La convocatoria fue alta y, según se indicó, incluso superó la capacidad prevista del espacio, algo que ya se había repetido en presentaciones anteriores del ciclo en el departamento.

Durante la velada estuvieron presentes autoridades locales y soberanas vendimiales, entre ellas la reina nacional de la Vendimia, Azul Micaela Antolínez, y la virreina nacional, Agustina Giacomelli.

“Hoy San Martín forma parte de una grilla que trasciende la provincia y que también es mirada desde otras regiones”, señaló el director de Turismo, Jorge Corrales.

El ciclo tendrá continuidad este sábado en la zona Este. En Rivadavia, se presentará el ensamble lírico Bel Suono, desde las 21:00, en el Paseo del Lago. En tanto, en Santa Rosa, el Nova Cello Ensamble actuará a las 19:30 en el predio Ventura Segura, en La Dormida.

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