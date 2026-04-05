El ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino pasó por Santa Rosa y Rivadavia

Con propuestas musicales y buena convocatoria, el ciclo tuvo presentaciones el sábado en ambos departamentos, combinando cultura, turismo y espacios emblemáticos.

El ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino tuvo nuevas presentaciones el pasado sábado en los departamentos de Santa Rosa y Rivadavia, con una destacada participación de vecinos y visitantes.

En Santa Rosa, el encuentro se desarrolló en el Auditorio Municipal, donde el ensamble Nova Cello ofreció un concierto de música clásica que convocó a público local y turistas. La actividad contó con la presencia de autoridades municipales y representantes del área de Cultura y Turismo, en una velada que se vivió con buen acompañamiento.

Por su parte, en Rivadavia, el ciclo se realizó en el marco de los festejos por el aniversario departamental, con una jornada que incluyó además la inauguración de la Hostería del Lago, un espacio recuperado para la comunidad.

En ese contexto, la propuesta musical estuvo a cargo de la Orquesta de Tango “José Di Rinno” y el conjunto vocal Bel Suono, que cerraron la jornada con un espectáculo que combinó distintos estilos y tuvo una buena respuesta del público.

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