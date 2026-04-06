Dejó la moto con las llaves puestas y se la robaron en Rivadavia

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes en una propiedad ubicada sobre calle Cano. La víctima constató el faltante del rodado que había dejado con las llaves colocadas.

Un hombre de 55 años fue víctima del robo de su moto en una finca del departamento de Rivadavia.

El hecho se registró alrededor de las 7:40 en una propiedad ubicada sobre calle Cano, cuando la víctima dejó su rodado —una Zanella Patagonia 150 cc, tipo chopera— en una galería abierta del domicilio, con las llaves colocadas.

Según la información policial, al salir posteriormente, el hombre constató que la motocicleta ya no se encontraba en el lugar.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de Rivadavia.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá