Lanzaron un concurso de maquetas sobre Memoria y Malvinas en La Paz

El Municipio lanzó el concurso de maquetas “Memoria y Malvinas”, dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años. La propuesta busca combinar creatividad y reflexión.

La municipalidad de La Paz lanzó el Concurso de Maquetas “Memoria y Malvinas”, una propuesta destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 años que busca combinar creatividad, aprendizaje y reflexión a través del arte.

La iniciativa invita a trabajar sobre la temática del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, promoviendo el pensamiento y la expresión desde edades tempranas.

Las maquetas deberán tener una medida mínima de 50 x 50 cm, con materiales libres, lo que permite a los participantes desarrollar sus ideas con total creatividad.

Los trabajos podrán entregarse del 6 al 30 de abril, de 9 a 12 horas, en la Oficina de Derechos Humanos, ubicada en 9 de Julio y Sarmiento.

Desde la organización adelantaron que habrá importantes premios, por lo que se espera una buena participación de chicos y chicas del departamento. Para más información, se puede consultar al 2634773756.

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