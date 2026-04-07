Rivadavia: dos sujetos asaltaron a un menor y le robaron la bicicleta

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en el barrio Inmaculada. Dos sujetos lo amenazaron con un arma blanca y se llevaron el rodado.

Un menor de 15 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este martes en el departamento de Rivadavia.

El hecho se registró cerca de la 1:20 en el barrio Inmaculada, cuando el joven se encontraba en la zona y fue abordado por dos sujetos.

Según la información policial, los agresores lo amenazaron con un arma blanca y le sustrajeron una bicicleta rodado 29 marca Oxea, de color negra con detalles en rojo y gris.

Tras cometer el robo, los autores se dieron a la fuga y, por el momento, no han sido identificados. En la causa interviene la Oficina Fiscal de Rivadavia.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá