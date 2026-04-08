Cornejo encabezó la apertura del año judicial junto al presidente de la Suprema Corte de Justicia

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó en la apertura del año judicial 2026, donde sostuvo que garantizar una justicia con resultados concretos constituye un eje central de la acción estatal.

Durante su intervención, remarcó que la calidad del sistema judicial debe evaluarse por su capacidad efectiva de respuesta a la ciudadanía.El acto se realizó en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia y contó con la presencia de autoridades judiciales y funcionarios provinciales.

En ese contexto, el mandatario provincial respaldó la gestión del presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, y destacó la articulación entre los distintos poderes del Estado como un elemento clave para mejorar el servicio de justicia.

Durante su discurso, sostuvo que las reformas impulsadas en los últimos años buscan “una Justicia más ágil, más moderna y más efectiva”, y remarcó que el objetivo no es solo normativo, sino práctico: mejorar la capacidad de respuesta frente a los conflictos.

En ese marco, detalló avances en distintos frentes. Mencionó la modernización del proceso penal, la implementación de la flagrancia para acelerar causas, y cambios en el fuero laboral. También señaló la simplificación de procesos en materia de familia y la incorporación de herramientas tecnológicas para la investigación.

Entre los puntos destacados, el gobernador hizo referencia a la reorganización del sistema penitenciario y a políticas concretas vinculadas a la gestión de vehículos secuestrados. Indicó que anteriormente permanecían durante años sin resolución, mientras que el nuevo sistema permitió compactar “10.000 toneladas” y liberar recursos policiales para tareas operativas. Asimismo, explicó que se implementó un sistema digital con trazabilidad en tiempo real en el Gran Mendoza, en coordinación con distintos municipios, con el objetivo de ordenar procesos y mejorar la eficiencia estatal.

Cornejo también vinculó el funcionamiento de la Justicia con el desarrollo económico. En ese sentido, afirmó que “no hay desarrollo económico posible sin seguridad jurídica”, al considerar que el cumplimiento de las normas y la previsibilidad institucional generan confianza e incentivan la inversión.

Hacia el cierre, el mandatario reconoció que persisten desafíos, pero destacó los avances logrados: “Sabemos que aún hay desafíos. Pero también sabemos que estamos avanzando con decisiones concretas, con resultados medibles y con una visión clara”.

Finalmente, convocó a continuar el trabajo conjunto entre los distintos actores del sistema judicial y el Estado, con el objetivo de consolidar una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía.

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