Histórico: un árbitro de San Martín estará en el Mundial 2026

Cristian Navarro, oriundo de San Martín, fue designado por la FIFA como árbitro asistente para la Copa del Mundo. Será el primer mendocino en participar de una cita mundialista.

El fútbol mendocino vivirá un hecho histórico: Cristian Navarro, nacido en San Martín, fue confirmado por la FIFA como árbitro asistente para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, el juez de 41 años se convertirá en el primer mendocino en formar parte de una Copa del Mundo, un logro que no solo marca su carrera, sino también un antes y un después para el arbitraje de la provincia.

Navarro integra la lista de nueve árbitros argentinos seleccionados para el torneo, junto a nombres como Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, entre otros.

Su historia tiene un fuerte anclaje en el Este mendocino. Se inició en la Liga Mendocina de Fútbol, siguiendo los pasos de su padre, también árbitro, y fue construyendo una carrera sólida que lo llevó a obtener la licencia internacional en 2014.

A lo largo de los años, participó en competencias de primer nivel como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, además de experiencias en ligas internacionales.

En San Martín, la noticia cayó muy bien y se vive con orgullo, porque no es algo que pase todos los días. Un referente del departamento llegará a la máxima cita del fútbol mundial, representando no solo al país, sino también a toda la región.

Así, desde el Este hasta el escenario más grande del fútbol, Navarro suma un logro que ya quedó marcado en la historia del deporte mendocino.

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