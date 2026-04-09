Investigan un ataque sexual en grupo en el Este: un imputado y cuatro sospechosos buscados

Un grave caso de abuso sexual ocurrido en el departamento de San Martín avanza en la Justicia con un único detenido, mientras las autoridades continúan la búsqueda de al menos otros cuatro sospechosos que habrían participado del hecho.

La investigación se originó a partir de la denuncia de una mujer de 39 años, quien relató haber sido atacada tras concretar un encuentro con un hombre al que había conocido a través de Facebook. Según su testimonio, la cita había sido pactada en el Este provincial, pero al llegar al lugar fue interceptada por varios individuos.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, la víctima fue reducida por el grupo y trasladada a un descampado, donde habría sido abusada sexualmente por varios hombres.

El caso salió a la luz semanas más tarde, cuando la mujer fue internada en el Hospital Lagomaggiore. Allí, desde el área de salud mental se activó la denuncia.

A partir de la esto, se inició una investigación que incluyó peritajes y análisis de pruebas biológicas. Mediante el cruce con la base de datos del Laboratorio de Huellas Genéticas Forense, se logró identificar a uno de los presuntos agresores, y la Fiscalía ordenó su captura a fines de enero. El sospechoso fue detenido el 28 de febrero mientras caminaba por la vía pública e imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de varias personas.

El acusado cuenta con antecedentes por delitos sexuales, entre ellos una condena a 10 años de prisión en 2009 por un robo agravado con abuso sexual, y otra causa en 2020 por abuso contra una menor, por la que cumplió una pena de ocho meses. Actualmente permanece alojado en el complejo penitenciario San Felipe.

Días atrás, la jueza María del Valle Sierra dictó la prisión preventiva, por lo que continuará detenido mientras avanza la investigación.mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En paralelo, la Justicia mantiene activa la búsqueda de los otros implicados, con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el ataque.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá