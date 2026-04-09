Junín: realizaron una capacitación para policías en prevención del suicidio

La jornada se llevó adelante en La Colonia con la participación de efectivos de distintos puntos de la provincia. La iniciativa apunta a brindar herramientas para el acompañamiento y la contención ante una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

El departamento de Junín fue escenario de una jornada central en materia de salud mental, con el inicio del ciclo de formación en prevención y posvención del suicidio 2026, destinado a efectivos policiales de toda la provincia.

La actividad se desarrolló en la Casa del Bicentenario de La Colonia, con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado, el intendente Mario Abed y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto a autoridades de distintas áreas y personal policial de varios departamentos.

El programa forma parte de un trabajo conjunto entre los ministerios de Seguridad y de Salud, con el objetivo de brindar herramientas para el acompañamiento, la contención y el abordaje de una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

Durante el acto, el intendente Abed puso en valor el carácter federal de la iniciativa y el rol de Junín como sede. “Nos sentimos orgullosos de recibir a efectivos de distintos departamentos. Esta es la casa de todos ustedes. Lo federal significa que todos estamos incluidos en este abordaje”, expresó.

El jefe comunal también remarcó que se trata de una problemática que excede a un sector en particular: “no es una problemática exclusiva del ámbito policial, sino que atraviesa a toda la sociedad, y como Estado debemos trabajar sobre eso de manera permanente”.

Desde la Provincia, la ministra Mercedes Rus destacó la importancia del trabajo conjunto: “este ciclo y todo el trabajo se viene haciendo desde hace un tiempo para acá y no se trata solo del cumplimiento de una cuestión institucional ni de una jornada, sino de una decisión ante todo humana, ética y también política, con dos ministerios trabajando en conjunto”.

El plan de formación se desarrollará en los cuatro oasis de Mendoza y alcanzará también a equipos de salud policial y penitenciario, con continuidad prevista para el resto del personal.

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