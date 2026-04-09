Una campaña gratuita en San Martín busca prevenir el cáncer de cuello de útero

La municipalidad San Martín y el hospital Perrupato lanzaron una campaña gratuita de test rápido de HPV destinada a mujeres de entre 30 y 65 años. La iniciativa busca facilitar el acceso a controles clave para la detección temprana del cáncer de cuello de útero.

Con el objetivo de promover la prevención y el cuidado de la salud, la municipalidad de San Martín y el hospital Perrupato ponen en marcha una nueva campaña gratuita de test rápido de HPV, destinada a mujeres del departamento.

El cáncer de cuello de útero es una enfermedad prevenible en un 100% si se detecta a tiempo, y este tipo de estudios resulta fundamental para un diagnóstico temprano. En ese sentido, la campaña busca facilitar el acceso a controles simples, seguros y efectivos para toda la comunidad.

La atención se realizará de lunes a viernes, a partir de las 7, en el consultorio 10 del hospital, con ingreso por puerta principal. Está dirigida a mujeres de entre 30 y 65 años, con o sin obra social, y no requiere turno previo, ya que se atenderá por orden de llegada.

Desde la organización remarcan la importancia de no postergar los controles de salud y aprovechar este tipo de iniciativas gratuitas que pueden marcar la diferencia. Es una oportunidad accesible y concreta para cuidar la salud y prevenir a tiempo.

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