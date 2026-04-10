Rivadavia desmiente una publicación falsa sobre entrega de terrenos

El municipio aclaró que no hay inscripciones ni convocatorias vigentes y pidió a los vecinos no compartir la información.

La Municipalidad de Rivadavia emitió un comunicado oficial para desmentir una publicación que circula en redes sociales sobre un supuesto otorgamiento de terrenos fiscales urbanizados.

Según indicaron desde el municipio, la imagen es falsa y no corresponde a ninguna convocatoria vigente. Además, aclararon que actualmente no existe ningún proceso de inscripción ni adjudicación de terrenos bajo esa modalidad.

La desinformación, que se difundió en las últimas horas, generó consultas entre vecinos que buscaban acceder a estos beneficios, en un contexto donde la demanda habitacional sigue siendo alta en el departamento.

Ante esta situación, desde la comuna recomendaron no compartir este tipo de publicaciones y verificar siempre la información a través de los canales oficiales. También sugirieron comunicarse directamente con el municipio ante cualquier duda, para evitar caer en engaños o generar confusión.

Este tipo de casos no es nuevo y suele repetirse cada cierto tiempo, sobre todo cuando aparecen supuestas oportunidades de acceso a terrenos o viviendas. Por eso, desde el municipio insistieron en la importancia de informarse por vías oficiales.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

