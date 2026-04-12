Intentó escapar, tiró la droga y terminó detenido en Junín

El procedimiento se originó tras una persecución policial en el departamento. El sospechoso fue interceptado y se secuestraron más de 3 kilos de droga que llevaba durante la fuga..

En un operativo preventivo realizado en las últimas horas, efectivos de Policía Rural y Subcomisaría Los Barriales detuvieron en Junín a un motociclista que intentó escapar y descartó más de 3 kilos de droga durante la fuga.

El procedimiento se inició cuando los uniformados detectaron al sospechoso circulando en una motocicleta Motomel S2 150cc por Ruta 60 hacia el este, realizando maniobras peligrosas. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, lo que dio lugar a un seguimiento controlado.

Durante la persecución, el individuo arrojó una bolsa de color rojo con la intención de deshacerse del contenido, aunque fue rápidamente interceptado y aprehendido en calle Los Sauces sin número, en el distrito Los Barriales, departamento de Junín, siendo trasladado a la dependencia policial.

Posteriormente, al recuperar el elemento descartado, se constató que contenía cannabis, con un peso total de 3,270 kilogramos.

Por disposición del Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal de Junín, se ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes, quedando el hombre aprehendido. En tanto, la motocicleta fue retenida en la Subcomisaría Los Barriales. Asimismo, por directivas del auxiliar fiscal de la Fiscalía Federal, se dispuso el secuestro de la sustancia estupefaciente.

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá