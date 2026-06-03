Dos mujeres quedaron detenidas tras un asalto en San Martín

El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de Sarmiento y Balcarce. Tras la denuncia de la víctima, la Policía realizó un patrullaje en la zona y logró detener a dos mujeres señaladas como partícipes del robo.

Dos mujeres fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles en San Martín, acusadas de participar en un asalto ocurrido en la intersección de las calles Sarmiento y Balcarce.

Según informó la Policía, el hecho se registró cerca de la 1.50, cuando una joven de 19 años caminaba junto a su pareja y fue interceptada por dos hombres y dos mujeres. Los sospechosos le sustrajeron un teléfono celular Motorola G52 y documentación personal.

Tras la denuncia y con las características aportadas por la víctima, efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona y lograron aprehender a dos mujeres de 36 y 31 años, quienes habrían acompañado a los autores del robo.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que continúa con la investigación para identificar y localizar al resto de los involucrados.

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