Cayó una dupla sospechada de cometer una veintena de robos entre San Martín y Maipú

Los jóvenes fueron capturados tras un intento de asalto en San Roque. Los investigadores creen que podrían estar vinculados a una serie de ataques contra motociclistas y ciclistas registrados en los últimos meses entre la Zona Este y el Gran Mendoza.

Dos jóvenes fueron detenidos durante el fin de semana en Maipú y son investigados por su posible participación en una seguidilla de robos bajo la modalidad motochorro que afectó a vecinos de San Martín y Maipú durante los últimos meses.

Los sospechosos tienen 19 y 15 años. El mayor de ellos, identificado como Joshua Malcom Gómez Quiroga, oriundo de Palmira, quedó detenido por disposición judicial, mientras que el menor fue entregado a sus padres por tratarse de una persona inimputable.

La captura se produjo durante la madrugada del domingo, luego de que un motociclista denunciara que dos sujetos intentaron robarle en la zona de calle Las Margaritas y Ruta 50, en el distrito maipucino de San Roque.

Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda y detectaron una motocicleta con características similares a las aportadas por la víctima. Los ocupantes intentaron escapar, pero fueron interceptados luego de una persecución y un operativo cerrojo.

Al verificar el rodado, una Honda GLH 150 cc, los policías constataron que presentaba daños compatibles con una maniobra de robo y que tenía pedido de secuestro por una denuncia previa de hurto agravado.

Más allá de ese hecho puntual, fuentes vinculadas a la investigación sospechan que ambos jóvenes podrían estar relacionados con una larga serie de asaltos ocurridos en el corredor que conecta Maipú con San Martín. Los ataques tenían como principal objetivo a motociclistas y ciclistas que circulaban durante la madrugada o en horarios de baja circulación.

Entre los episodios investigados aparecen robos cometidos en San Roque y sectores cercanos al límite con la Zona Este, donde las víctimas denunciaron haber sido interceptadas por delincuentes en motocicleta que actuaban armados y les sustraían vehículos, mochilas y otras pertenencias.

Los fiscales analizan actualmente cerca de una veintena de hechos con características similares para determinar si existe una conexión entre los detenidos y los distintos asaltos registrados tanto en Maipú como en San Martín.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

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