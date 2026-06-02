Rivadavia: comienza un ciclo de teatro solidario a beneficio del Hospital Saporiti

La iniciativa se desarrollará en el Teatro Luis Encio Bianchi y busca colaborar con la Asociación Cooperadora del Hospital Dr. Carlos Saporiti. El ciclo comenzará el próximo 5 de junio con la obra Vancana y continuará durante junio y agosto.

El próximo viernes 5 de junio dará inicio en Rivadavia el Ciclo de Teatro Solidario, una propuesta cultural organizada a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Dr. Carlos Saporiti.

La actividad tendrá lugar en el Teatro Municipal Luis Encio Bianchi y contará con la participación del Elenco Comunitario Sagrada Familia, encargado de llevar adelante las distintas funciones programadas.

La primera presentación será “Vancana”, un thriller psicológico escrito y dirigido por Carlos Pedrosa, que propone una historia cargada de tensión dramática y profundas búsquedas existenciales.

Según la sinopsis, la trama transcurre durante una noche en la que un hombre desarrolla su rutina habitual hasta que un adolescente aparece inesperadamente en su living y comienza a formular preguntas. A partir de allí, el protagonista deberá enfrentarse a situaciones vinculadas con su pasado y con las decisiones que marcaron su vida.

La función comenzará a las 21:30 horas y las entradas podrán adquirirse a través de integrantes de la Asociación Cooperadora. Además, quienes asistan a esta primera presentación tendrán acceso gratuito a la función prevista para el 19 de junio, correspondiente a la obra “El último paso”.

El ciclo continuará el 7 de agosto con la puesta en escena de “Comité de Bienvenida”, completando una propuesta que combina cultura, solidaridad y compromiso con la salud pública.

Desde la organización destacaron que lo recaudado será destinado a colaborar con las actividades y necesidades del Hospital Carlos Saporiti, e invitaron a la comunidad a sumarse a esta iniciativa solidaria.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

