Rivadavia: asaltaron a una menor y detuvieron a uno de los sospechosos

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en la vía pública. El sospechoso fue detenido a pocas cuadras y tenía en su poder el celular sustraído.

Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en el departamento de Rivadavia, luego de haber participado en un robo en la vía pública.

El hecho se registró cerca de las 5:55 en la intersección de calles San Isidro y Córdoba, cuando una adolescente de 15 años caminaba por la zona y fue interceptada por varios individuos.

Según la información policial, los sujetos la amenazaron y le sustrajeron una campera y un teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Tras el aviso a la Policía, efectivos de la Comisaría 13° iniciaron un patrullaje en las inmediaciones, y lograron a pocas cuadras la aprehensión de uno de los sospechosos.

Al momento de la detención, el hombre tenía en su poder el teléfono celular robado, por lo que fue trasladado a sede policial.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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