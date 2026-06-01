San Martín: tres detenidos por el robo de una heladera de un salón de eventos

Dos adolescentes de 17 años y un joven de 22 fueron aprehendidos tras un operativo policial. El electrodoméstico había sido sustraído de un salón de eventos y fue recuperado cerca del barrio Municipal

Tres personas fueron aprehendidas durante la madrugada de este lunes luego de robar una heladera de un salón de eventos en San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 2.20, cuando un llamado al 911 alertó sobre tres sujetos que trasladaban una heladera por un descampado ubicado en las inmediaciones del lateral norte de Ruta 7 y calle Lavalle.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron una heladera exhibidora marca Neba abandonada cerca del barrio Municipal. A partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que el electrodoméstico había sido sustraído de un salón de eventos de la zona.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos dos adolescentes de 17 años y un joven de 22 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Intervino la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín.

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