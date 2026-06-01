Dos detenidos y secuestro de armas tras nueve allanamientos por una causa de tentativa de homicidio en San Martín

Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación iniciada tras un hecho en el que un vehículo embistió a dos policías y escapó. Se secuestraron armas, municiones y teléfonos celulares.

Dos hombres de 37 y 67 años fueron detenidos durante una serie de nueve allanamientos realizados en el departamento de San Martín, en el marco de una investigación por tentativa de homicidio agravado.

La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el 18 de mayo, cuando un vehículo embistió a dos policías que realizaban tareas de patrullaje preventivo y luego se dio a la fuga.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Investigativa San Martín, con apoyo de personal de la Dirección General de Investigaciones y otras dependencias policiales. Según informaron fuentes oficiales, las medidas investigativas permitieron reunir pruebas y avanzar sobre distintos domicilios vinculados al caso.

Durante los procedimientos fueron secuestrados una pistola calibre 22, 31 municiones del mismo calibre, una munición calibre 9 milímetros, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Correccional interviniente, que continúa con la investigación

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá