San Martín: investigan la muerte de una mujer hallada en la vía pública

La víctima fue identificada como Janet Romina Delgado, vecina de San Martín y referente de un merendero de la zona. La Justicia mantiene activa la investigación, aunque las primeras pericias apuntan a una muerte por causas naturales.

Una mujer de 38 años fue encontrada sin vida durante la noche de este sábado en la intersección de calle Viamonte y Carril Norte, en el departamento de San Martín.

La víctima fue identificada como Janet Romina Delgado, quien se desempeñaba como directora del merendero Carita Feliz, ubicado en la zona norte de la ciudad.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 21 horas y motivó la intervención de personal policial, peritos y autoridades judiciales, que trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas sobre el cuerpo, no se detectaron lesiones visibles ni signos de violencia. Además, una grabación de seguridad incorporada a la investigación mostraría a la mujer caminando sola por la vía pública antes de desplomarse repentinamente sobre la vereda.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la principal hipótesis apunta a una muerte por causas naturales, posiblemente relacionada con un problema cardíaco. No obstante, la fiscalía mantiene activo el protocolo de investigación hasta contar con los resultados de la necropsia, que permitirán confirmar oficialmente la causa del fallecimiento.

El caso generó conmoción en San Martín, especialmente entre vecinos y personas vinculadas a las actividades sociales que Delgado desarrollaba en distintos merenderos del departamento.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía departamental.

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