Murió el reconocido artista sanmartiniano Julio Le Parc

El destacado artista nacido en Palmira falleció en París a los 97 años. Fue una de las figuras más influyentes del arte óptico y cinético a nivel mundial y uno de los mendocinos más destacados de la historia cultural argentina

El mundo del arte despide a Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más importantes y reconocidos internacionalmente, quien falleció en París a los 97 años.

Nacido en Palmira, departamento de San Martín, el 23 de septiembre de 1928, Le Parc construyó una trayectoria excepcional que lo convirtió en una referencia mundial del arte cinético y óptico. Desde 1958 residía en Francia, país donde desarrolló gran parte de su obra y alcanzó prestigio internacional.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia de 1966, uno de los galardones más importantes del arte contemporáneo. Su trabajo se caracterizó por la experimentación con la luz, el movimiento, los reflejos y la participación activa del espectador.

Le Parc fue además fundador del Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) y se transformó en una figura central de las vanguardias artísticas del siglo XX. Sus obras fueron exhibidas en algunos de los museos y espacios culturales más importantes del mundo.

La noticia de su fallecimiento generó repercusión en el ámbito cultural argentino e internacional. Su muerte se produjo pocos días antes de una importante retrospectiva que tenía prevista en la Tate Modern de Londres, una de las instituciones artísticas más prestigiosas del mundo.

El ministerio de Cultura de Mendoza lo despidió en las redes: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Julio Le Parc, gran artista, referente del arte óptico, nacido en Mendoza y con trayectoria a nivel mundial. Saludamos a familiares y amigos”.

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