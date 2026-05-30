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Héroes de uniforme: policías realizaron RCP y lograron salvar a un vecino de Rivadavia

por tiempoadmin

El hecho ocurrió en el distrito de Reducción. Efectivos policiales realizaron maniobras de RCP a un adulto mayor que se encontraba inconsciente y lograron estabilizarlo antes de su traslado al Hospital Saporiti.

Una rápida intervención de efectivos policiales permitió asistir y estabilizar a un hombre de 82 años que sufrió una descompensación en el distrito de Reducción, departamento de Rivadavia.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 13:30 del viernes, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre una persona que se encontraba sin reacción en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Ramírez y callejón Moyano.

Al llegar al lugar, personal de la Subcomisaría Reducción constató que el adulto mayor se encontraba descompensado e inconsciente, por lo que los efectivos comenzaron de inmediato a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Gracias a la rápida acción policial, el hombre logró recuperar la respuesta y posteriormente fue trasladado al Hospital Carlos Saporiti, donde quedó bajo atención médica para una mejor evaluación de su estado de salud.

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