Hallazgo alarmante en Rivadavia: cinco águilas mora muertas y una lucha por sobrevivir

Investigan un presunto caso de caza ilegal en Rivadavia tras el hallazgo de cinco águilas mora muertas y una herida. Dos de los ejemplares presentaban impactos de arma de fuego.

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque inició una investigación y presentó una denuncia penal luego de encontrar cinco águilas mora muertas y una herida en la zona de La Reducción, en Rivadavia.

El operativo comenzó tras el aviso de un vecino que alertó sobre un ave rapaz lesionada. Personal de la Policía Rural y del Departamento de Fauna acudió al lugar para rescatarla y, durante la inspección, halló otros ejemplares sin vida en las inmediaciones.

Según informó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, las aves fueron trasladadas al Ecoparque Mendoza para su evaluación. Los estudios preliminares determinaron que al menos dos de las águilas presentaban fracturas y perdigones compatibles con disparos de arma de fuego, mientras que otro ejemplar mostraba un severo traumatismo.

El ave sobreviviente permanece bajo tratamiento veterinario especializado para estabilizar su estado y reducir los niveles de plomo en su organismo. Más adelante se evaluará una posible cirugía para extraer los proyectiles.

A partir de las evidencias recolectadas, la principal hipótesis apunta a un caso de caza furtiva. Por ello, las actuaciones serán remitidas al Ministerio Público Fiscal para avanzar en la investigación e identificar a los responsables.

Además, la Policía Rural anunció que reforzará los controles y patrullajes en distintos puntos de la provincia para prevenir nuevos ataques contra la fauna silvestre.

El águila mora es una especie protegida y cumple un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas mendocinos al controlar poblaciones de roedores y otras especies. Su caza, captura o tenencia ilegal está prohibida por la legislación nacional y provincial.

Ante casos similares, desde el gobierno recordaron que las denuncias pueden realizarse a través de los siguientes canales:

• Policía Rural: 911.

• Dirección de Biodiversidad y Ecoparque: fauna-drnr@mendoza.gov.ar.

• Portal oficial del Gobierno de Mendoza, mediante el sistema de denuncias por internet.

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