Le robaron la moto a punta de pistola en Los Barriales

Dos delincuentes armados interceptaron a una mujer en Los Barriales y le robaron la motocicleta mientras circulaba por la zona de la rotonda de Ruta 60 y Ruta 61. La Policía investiga el hecho y busca dar con los autores.

El hecho se registró cerca de las 00:30 en inmediaciones de la rotonda de Ruta 60 y Ruta 61. Según denunció la víctima, una mujer de 32 años, circulaba en una motocicleta cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en otro rodado.

De acuerdo con la información policial, uno de los sospechosos descendió del vehículo y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajo una motocicleta Brava Nevada 110 cc de color negro.

Tras cometer el robo, los autores escaparon del lugar, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.

El la causa intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

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