Denunciaron a un hombre por amenazar a niños que jugaban a la pelota en Junín

El hecho ocurrió en Los Barriales, donde un grupo de chicos jugaba en la calle cuando la pelota impactó contra el portón de una vivienda. Tras la denuncia, la Policía allanó la casa del sospechoso y secuestró varias armas.

Un hombre de 72 años fue denunciado por presuntamente amenazar con un arma de fuego a un grupo de niños que jugaba a la pelota en el distrito de Los Barriales, en Junín. Tras el hecho, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso y secuestró varias armas.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 18, cuando un grupo de chicos de entre 10 y 12 años jugaba en la calle y la pelota impactó contra el portón de una vivienda. De acuerdo con la denuncia, esa situación habría provocado la reacción del propietario de la casa, quien salió al exterior y habría amenazado a los menores con un arma de fuego.

Luego de la intervención policial, efectivos llevaron adelante un procedimiento en el domicilio del acusado, donde secuestraron un rifle con culata de madera, una carabina calibre 22 semiautomática, municiones, un rifle de aire comprimido con mira telescópica y una réplica de revólver.

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