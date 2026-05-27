ImportantePoliciales

Una mujer resultó lesionada tras un choque entre dos vehículos en La Colonia

por tiempoadmin

El siniestro vial ocurrió durante la noche de este miércoles en la intersección de calles Los Correas y Espejo. La conductora de uno de los vehículos fue trasladada al Hospital Perrupato.

Un siniestro vial con lesionados se registró durante la noche de este miércoles en el distrito de La Colonia, en el departamento de Junín.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Los Correas y Espejo, donde, por causas que se investigan, colisionaron una Peugeot Partner y un Renault 9.

Como consecuencia del impacto, la conductora del Renault sufrió politraumatismos moderados y debió ser trasladada al Hospital Perrupato para recibir asistencia médica.

En tanto, al conductor del otro vehículo se le practicó el correspondiente control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajó personal policial, efectivos de Policía Científica y Policía Vial, que realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

También puede interesarte

Denunciaron a un hombre por amenazar a niños que jugaban a la pelota en Junín

Avanza la Doble Vía del Este y ya comenzaron los trabajos de asfaltado

Hallan faenados a dos equinos robados en una finca de Junín

San Martín: le pidió que lo acompañara y le terminó robando la bicicleta a punta de pistola