Hallan faenados a dos equinos robados en una finca de Junín

El hecho fue investigado por Policía Rural tras la denuncia del propietario de una finca. Los animales fueron encontrados a unos dos kilómetros del lugar luego de un operativo de rastrillaje.

La Policía Rural investiga un caso de abigeato ocurrido en una finca del departamento de Junín, donde delincuentes robaron y posteriormente faenaron dos equinos.

El hecho fue denunciado durante la mañana de este miércoles en una propiedad ubicada sobre calle Arrascaeta, cuando el dueño del lugar constató la faltante de una yegua mora y un potrillo pelaje tobiano colorado, ambos sin marca a fuego.

Según la información oficial, el hombre también observó daños en el cierre perimetral del corral donde se encontraban los animales.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo de rastrillaje con participación de efectivos de Policía Rural, Canes, UEP Junín y Policía Científica.

Durante el procedimiento, el personal policial detectó rastros de pisadas y huellas de los equinos dentro de la finca y, luego de seguir el recorrido, logró encontrar a los animales faenados a unos dos kilómetros del lugar.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se realizaron actuaciones de procedimiento, inspección ocular y distintas tareas periciales.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

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