San Martín: le pidió que lo acompañara y le terminó robando la bicicleta a punta de pistola

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en inmediaciones de calles Lonardi y Cardenal Samoré. La víctima denunció que el autor del robo era una persona conocida.

Un hombre de 45 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este miércoles en el departamento de San Martín, luego de ser amenazado con un arma de fuego por un sujeto conocido.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:50 y es investigado por personal de Comisaría 12°.

Según la información oficial, la víctima circulaba por calle Pedro Vargas cuando, al llegar a Pellegrini, se encontró con un conocido que le pidió que lo acompañara hasta inmediaciones de calles Lonardi y Cardenal Samoré.

Sin embargo, una vez en el lugar, el sujeto extrajo un arma de fuego y, bajo amenazas, le sustrajo una bicicleta playera rodado 26 de color blanco y negro.

Tras cometer el robo, el delincuente escapó y hasta el momento no ha sido detenido.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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