Murió Fabricio Márquez, una de las voces más reconocidas de la literatura del Este mendocino

El escritor y gestor cultural oriundo de Rivadavia murió a los 56 años tras atravesar una enfermedad terminal. Fue dos veces ganador del Certamen Vendimia y tuvo una activa participación en la promoción de la literatura regional.

La cultura mendocina atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Fabricio Márquez, escritor, gestor cultural y una de las figuras más reconocidas de la escena literaria del Este provincial.

Nacido en Rivadavia en 1970 y radicado en los últimos años en San Luis, Márquez murió a los 56 años luego de atravesar una enfermedad terminal que deterioró su salud durante los últimos meses.

A lo largo de su trayectoria desarrolló una intensa actividad vinculada tanto a la escritura como a la promoción cultural. Publicó cuentos, poemas y textos periodísticos, además de participar en distintos proyectos artísticos y literarios relacionados con Mendoza y especialmente con la zona Este.

Su reconocimiento más importante llegó tras obtener en dos oportunidades el Certamen Vendimia, uno de los premios literarios más importantes de la provincia. En 2011 fue distinguido por su libro de cuentos Barrio Al Borde y en 2015 por la novela Lo profundo del Marcito.

Además, tuvo participación activa en la organización de espacios culturales y ferias literarias. Fue jurado y coordinador del Certamen Literario “Eduardo Gregorio” de Junín e integró el jurado del Certamen Literario Provincial Vendimia en distintas ediciones.

También colaboró en la organización de la Feria del Libro Provincial Zona Este y trabajó en producciones vinculadas a la Vendimia y actividades culturales de Mendoza.

La noticia de su fallecimiento generó profundo pesar entre escritores, artistas, docentes y referentes culturales de distintos puntos de la provincia, especialmente en Rivadavia y la zona Este, donde era ampliamente reconocido por su compromiso con la literatura y la difusión cultural.

Con su partida, Mendoza pierde a una de las voces más activas y comprometidas de la literatura regional.

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