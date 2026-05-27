Avanza la Doble Vía del Este y ya comenzaron los trabajos de asfaltado

Autoridades provinciales y municipales recorrieron la segunda etapa de la obra, que unirá San Martín, Junín y Rivadavia con la Ruta Nacional 7 y apunta a mejorar la conectividad y la seguridad vial en toda la región.

La obra de la Doble Vía del Este continúa avanzando y ya comenzaron las tareas de asfaltado en el segundo tramo del corredor que conectará a los departamentos de Rivadavia, Junín y San Martín con la Ruta Nacional 7.

Durante una recorrida por los trabajos, participaron el administrador general de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, junto a los intendentes Mario Abed y Raúl Rufeil, además de otras autoridades provinciales y departamentales.

Actualmente, la intervención se desarrolla sobre una nueva traza que se extiende desde unos 400 metros después de la Ruta Provincial 60 hasta carril Centro, e incluye doble vía, dos carriles por mano, iluminación, demarcación y cartelería vial.

“Estamos en el tercio central de la obra”, explicó Romagnoli, quien destacó que ya se realizan trabajos de hormigonado en sectores de rotondas y retornos.

Por su parte, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, sostuvo que “un camino significa progreso” y remarcó la importancia de la obra para mejorar la seguridad vial y potenciar la producción regional.

En tanto, Mario Abed destacó el impacto que tendrá el proyecto para la zona de Algarrobo Grande y señaló que ya se trabaja para integrar el desarrollo vial con otras obras de infraestructura.

Desde Vialidad Provincial informaron además que la tercera etapa de la Doble Vía ya se encuentra licitada y permitirá extender el corredor hasta la Ruta Nacional 7.

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá