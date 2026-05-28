Murió el hombre que había sido atropellado por un colectivo en pleno centro de San Martín

La víctima, de 70 años, permanecía internada desde el martes luego de ser embestida por una unidad de la empresa Nueva Generación mientras cruzaba por la senda peatonal en avenida Alem y Las Heras.

Murió este jueves el hombre de 70 años que había resultado gravemente herido tras ser atropellado por un colectivo en pleno centro de San Martín, en un hecho ocurrido el pasado martes y que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

La víctima, identificada como Sebastián Asman, permanecía internada en delicado estado de salud luego de sufrir graves lesiones producto del impacto.

El siniestro ocurrió pasadas las 9 de la mañana del martes en la intersección de avenida Alem y calle Las Heras, cuando un colectivo de la empresa Nueva Generación giró hacia el sur y embistió al peatón, que cruzaba por la senda peatonal.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el hombre habría iniciado el cruce con el semáforo habilitado para peatones al momento del impacto.

Tras el choque, la víctima fue despedida varios metros y asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que posteriormente la trasladó al Hospital Perrupato.

Inicialmente, los médicos diagnosticaron politraumatismos, aunque más tarde se confirmó que presentaba un ACV hemorrágico y una contusión pulmonar. Finalmente, este jueves falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales, Policía Vial, Policía Científica y personal médico del SEC. La investigación continúa para determinar las responsabilidades en el accidente.

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