Santa Rosa: investigan la muerte de un hombre tras un siniestro vial en la Ruta 7

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves a la altura de calle Guiñazú, en Las Catitas. La víctima fue hallada sin vida sobre la carpeta asfáltica.

La Justicia investiga un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este jueves sobre Ruta Nacional 7, en jurisdicción de Las Catitas, departamento de Santa Rosa, donde un hombre perdió la vida.

El hecho fue reportado mediante un llamado al 911, que alertó sobre un accidente a la altura de calle Guiñazú.

Al arribar al lugar, personal policial constató la presencia de un vehículo involucrado y de un hombre sin vida tendido sobre la carpeta asfáltica.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En el lugar trabajó personal policial y se aguardan las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

La causa quedó en manos de la Justicia.

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