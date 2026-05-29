Cayó en San Martín una camioneta chilena por presuntas irregularidades aduaneras

El procedimiento fue realizado por Policía Vial y personal de Aduana Mendoza. Detectaron irregularidades en la documentación y presuntas infracciones al régimen de admisión temporal.

Una camioneta con patente chilena fue secuestrada el jueves por la noche durante un operativo conjunto realizado por Policía Vial San Martín y personal de ARCA-Aduana Mendoza.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21 horas en el marco de controles preventivos desarrollados en la base de Policía Vial de San Martín.

Según la información oficial, los efectivos identificaron una Chevrolet Silverado LT 4×4 con dominio chileno y, tras realizar las verificaciones correspondientes, detectaron presuntas irregularidades vinculadas a su ingreso y permanencia en el país.

De acuerdo con los datos aportados por ARCA-DGA, el vehículo habría ingresado al territorio nacional bajo el régimen de admisión temporal, pero era conducido por una persona distinta a la que registró originalmente el ingreso.

Además, el conductor no presentó la documentación aduanera requerida y el plazo de permanencia autorizado para el rodado se encontraría vencido.

Ante esta situación, personal de Aduana dispuso el secuestro preventivo de la camioneta en el marco de la Ley 22.415 (Código Aduanero), mientras que Policía Vial labró actuaciones por infracción a la Ley Provincial 9024.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado al depósito de secuestros de Aduana Mendoza, donde continuará el proceso administrativo y judicial correspondiente.

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