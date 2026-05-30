San Martín decretó tres días de duelo por la muerte de Julio Le Parc

La medida fue dispuesta por el intendente Raúl Rufeil mediante un decreto municipal. Durante tres días, las banderas permanecerán a media asta y se suspenderán los actos y espectáculos festivos organizados por la comuna.

La Municipalidad de San Martín decretó tres días de duelo en todo el departamento tras el fallecimiento del maestro Julio Le Parc, uno de los artistas más importantes de la historia argentina y orgullo de Palmira, tierra que lo vio nacer.

A través del Decreto Municipal N.º 963/2026, firmado por el intendente Raúl Rufeil, se dispuso el duelo oficial por el término de tres días corridos, en memoria y homenaje a quien supo convertirse en una figura trascendental del arte contemporáneo a nivel mundial.

La medida establece que durante el período de duelo el Pabellón Nacional, la Bandera de Mendoza y la Insignia Departamental de General San Martín permanezcan izadas a media asta en el edificio municipal central, las delegaciones municipales de Palmira y los distritos, además de plazas y espacios públicos comunales.

Asimismo, el decreto dispone la suspensión de espectáculos públicos de carácter festivo y de actos oficiales que revistan índole de celebración organizados por la comuna durante la vigencia del luto.

Finalmente, la comuna remitirá copia formal del decreto junto con las condolencias de las autoridades y de toda la comunidad sanmartiniana a familiares y allegados del artista.

Con esta decisión, San Martín rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres, cuya obra trascendió fronteras y dejó una huella imborrable en la cultura universal.

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