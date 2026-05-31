Fito siguió el rastro y ayudó a recuperar elementos robados en una finca de San Martín

El operativo fue realizado por el Cuerpo de Canes de la Zona Este en el marco de una investigación por robo. Gracias al trabajo del perro rastreador Fito, la Policía logró encontrar parte de los objetos sustraídos.

La Policía de Mendoza recuperó diversos elementos robados durante un procedimiento realizado este sábado en una finca ubicada sobre carril Montecaseros, en el departamento de San Martín.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Cuerpo de Canes Zona Este, quienes trabajaron en el lugar tras una denuncia por robo presentada por los propietarios de la finca.

Según informó el Ministerio de Seguridad, durante la inspección ocular el perro rastreador Fito inició el seguimiento de indicios hallados en el lugar y recorrió aproximadamente 200 metros por el interior de la propiedad.

El ejemplar policial cruzó una acequia y continuó el rastreo hacia un campo inculto, donde, junto a personal policial de jurisdicción, logró localizar parte de los elementos denunciados como sustraídos.

Entre los objetos recuperados se encuentran un compresor de 60 litros, motores de bombas de agua, una bicicleta fija, garrafas, herramientas de construcción y otros elementos pertenecientes a las víctimas.

Posteriormente, el rastreo continuó en dirección oeste hasta llegar al carril Montecaseros, donde finalmente se perdió el rastro.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento arrojó resultado positivo gracias a la labor desarrollada por Fito, que permitió avanzar en la investigación y recuperar parte de los bienes robados.

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