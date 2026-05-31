Barsotti, Alegre, Riveros y Negri fueron los grandes ganadores de la Maratón Entre Viñas

La tradicional competencia disputada en Algarrobo Grande reunió a cientos de atletas y vecinos en una jornada deportiva y comunitaria. Los cuatro corredores se quedaron con las clasificaciones generales de los circuitos de 5 y 10 kilómetros.

El distrito de Algarrobo Grande volvió a convertirse en escenario de una verdadera fiesta deportiva con la realización de la 8ª edición de la Maratón Entre Viñas, una competencia que año tras año continúa creciendo y convocando a corredores de toda la región.

La prueba, organizada por la Unión Vecinal de Algarrobo Grande con el acompañamiento de la Municipalidad de Junín, ofreció recorridos de 5 y 10 kilómetros a través de callejones y viñedos característicos de la zona, combinando deporte, naturaleza y participación comunitaria.

En los 10 kilómetros masculinos, el vencedor fue Bruno Barsotti, quien completó el recorrido en 34 minutos y 42 segundos. Lo siguieron Facundo Jofré y Michael Giménez. Entre las mujeres, la ganadora fue María Belén Alegre, seguida por Noelia Rodríguez y Valentina García.

Por su parte, en la clasificación general de los 5 kilómetros, Augusto Negri se quedó con el primer puesto entre los hombres, mientras que Susana Riveros fue la más rápida en la rama femenina. Completaron los podios Pablo Di Lorenzo y Máximo Maldonado entre los varones, y Paula Giagnoni y la lasherina Agostina Stagnoli entre las damas.

Los tiempos oficiales de la competencia pueden consultarse desde el sitio de Sport Timer.

Además de la competencia, la jornada tuvo un marcado espíritu comunitario gracias al trabajo conjunto de instituciones educativas, vecinos y voluntarios. Participaron las escuelas Pedro Serpes y Jorge Bergoglio, el Jardín Maternal Pico Picotero y numerosos colaboradores que hicieron posible una nueva edición del evento.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento realizado a la familia de Mario Espinosa, recordado como uno de los principales impulsores de la maratón desde sus comienzos.

Del evento participaron el intendente Mario Abed, legisladores, concejales, funcionarios municipales, la reina departamental de la Vendimia Mara Lizana Muñoz, la representante distrital Julieta Sosa, además de docentes, alumnos y vecinos de la comunidad.

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