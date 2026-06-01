La Paz exhibirá las maquetas del concurso “Memoria y Malvinas”

La muestra se realizará el próximo 3 de junio en el Salón de Actos Municipal. La actividad busca reconocer los trabajos realizados por los participantes y promover la reflexión sobre la causa Malvinas.

La Municipalidad de La Paz invitó a la comunidad a participar de la Exposición de Maquetas del concurso “Memoria y Malvinas”, una propuesta que busca mantener viva la memoria histórica y rendir homenaje a los excombatientes argentinos.

La actividad se desarrollará el próximo miércoles 3 de junio a las 10:30 horas en el Salón de Actos Municipal, donde serán exhibidos los trabajos elaborados por los participantes del certamen.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa tiene como objetivo poner en valor el esfuerzo y la creatividad de quienes formaron parte del concurso, además de generar espacios de reflexión y aprendizaje sobre la historia de las Islas Malvinas y su significado para el pueblo argentino.

La exposición estará abierta a toda la comunidad y se enmarca en las acciones impulsadas para fortalecer la memoria colectiva, el compromiso ciudadano y el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional.

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