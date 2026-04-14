Así fue el inicio del Campeonato Paceño de MTB en Villa Antigua

Villa Antigua fue escenario de la primera fecha del Campeonato Paceño de MTB “Darío Camargo”, que en su sexta edición convocó a ciclistas de distintos puntos de la región en una jornada marcada por el deporte y la participación.

El pasado fin de semana disputó la primera fecha del Campeonato Paceño de MTB “Darío Camargo”, que en su sexta edición convocó a ciclistas de distintas localidades en el distrito de Villa Antigua, consolidándose como una de las competencias más esperadas del calendario deportivo local.

La jornada contó con categorías de cicloturismo, competitivo, promocional e infantiles, permitiendo la participación de corredores de todas las edades y niveles. Además, los participantes recibieron sus medallas finisher y compartieron una pasta party, en un clima de encuentro y celebración del deporte.

En lo deportivo, en la clasificación general masculina competitiva, el podio fue para Lautaro Cabral (San Luis), seguido por Franco Giménez (San Luis) y Gustavo Rodríguez (Maipú). En tanto, en la categoría femenina competitiva, se destacaron Silvia Mariana Ojeda (General Alvear) en el primer puesto y Ivana D’Angelo (San Martín) en el segundo lugar. Mirá la clasificación completa a cargo de la empresa de cronometraje «Sportimer Argentina»: https://drive.google.com/file/d/1i-FOk4N6VUta6oWFccfXzCJyDLZFrOJM/view?usp=sharing

Este campeonato se desarrolla a lo largo de tres fechas: la primera tuvo lugar en Villa Antigua, continuará el 21 de junio con la segunda fecha en Boggero y finalizará el 30 de agosto con la tercera y última jornada en el Circuito Céntrico.

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

