La historia de “Zamba de mi esperanza” fue reconocida en la Legislatura

El libro del mendocino Roberto Mercado fue declarada de interés legislativo en un acto que también incluyó un homenaje al autor de la emblemática canción, Luis Hermenegildo Profili.

La Legislatura de Mendoza declaró de interés legislativo la obra “Zamba de mi esperanza. La que sabemos todos”, escrita por el músico e investigador oriundo de Philipps, Roberto Mercado. Además se rindió homenaje al creador de la emblemática canción, Luis Hermenegildo Profili, quien naciera un 13 de abril. Del acto participó el intendente de San Martín, Raúl Rufeil.

La actividad, impulsada por la diputada Claudia Salas, reunió a autoridades provinciales, legisladores y referentes culturales en el Salón Azul, en una jornada que puso en valor el patrimonio artístico y la identidad cultural mendocina.

Durante su intervención, el jefe comunal subrayó el valor simbólico de la obra: “Hablar de ‘Zamba de mi esperanza’ es poner en valor a todos los sanmartinianos y al Este de Mendoza. Es una canción que habla de la esperanza y de una identidad que debemos seguir fortaleciendo”.

Además del reconocimiento al libro, se entregó un diploma de honor en nombre de Luis Hermenegildo Profili, autor de la zamba, cuya figura fue especialmente destacada por su aporte a la cultura popular argentina. El homenaje fue recibido por sus familiares, en un momento cargado de emoción.

La obra de Roberto Mercado reconstruye, con un profundo trabajo de investigación, el recorrido histórico de la canción desde sus orígenes hasta su consagración como uno de los himnos del folklore nacional, poniendo también en relieve la vida y trayectoria de su autor, nacido y vinculado estrechamente al departamento de San Martín.

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