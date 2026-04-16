Junín: lo sorprendieron robando placas en el cementerio y terminó detenido

El hecho fue detectado durante un patrullaje policial en un cementerio del departamento. El sospechoso fue aprehendido en el lugar con elementos sustraídos en su poder.

La policía de Mendoza detuvo a un hombre que intentaba sustraer placas de tumbas en el Cementerio El Moyano, en el departamento de Junín, tras un procedimiento que incluyó persecución y reducción del sospechoso. El hecho ocurrió pasado el mediodía del miércoles, cuando efectivos que patrullaban la zona detectaron movimientos sospechosos en un descampado ubicado junto al cementerio, en la intersección de Ruta 60 y calle Olmedo.

Al acercarse, el sujeto ingresó al predio, lo que motivó la intervención policial. En una primera inspección, los efectivos encontraron cuatro placas funerarias ocultas entre la maleza. Minutos después, el hombre fue localizado dentro del cementerio mientras utilizaba una herramienta tipo barreta para dañar una tumba y extraer elementos.

Al ser advertido por el personal policial, intentó escapar, lo que derivó en una persecución que se extendió por el perímetro del lugar hasta su reducción, con apoyo de otra movilidad. Durante el procedimiento se secuestraron las placas sustraídas, la herramienta utilizada y distintos elementos que el sospechoso descartó en su intento de fuga.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Junín-Rivadavia.

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